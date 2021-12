"Pfizer" pieļauj, ka balstvakcīnas būs vajadzīgas vairākus gadus

Izsakoties par vīrusa omikron paveidu, Osborns sacīja: "Mēs visi gaidām uz dažādu datu parādīšanos ne tikai no "Pfizer" un "BioNTech", bet arī visas pasaules valdībām un veselības aizsardzības sistēmām."

Vaicāts, cik ilgu laiku cilvēkiem būs vajadzīgas balstdevas, Osborns sacīja: "Es uzskatu, ka to ir sarežģīti pateikt attiecībā uz to, cik daudzi gadi tie būs, jo neviens no mums nevar prognozēt, kā vīruss attīstīsies laika gaitā."