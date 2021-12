"ReTV": Papīra deficīta dēļ draud bankroti

Viens no Eiropas papīra deficīta cēloņiem ir divu lielu Skandināvijas papīra ražotāju darbības izmaiņas – viens no tiem paziņoja, ka papīra ražošanu pārtrauc.

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Visvaldis Trokša sacīja: "Tas nebija negaidīti, tas bija tas, ko viņi paziņoja jau pagājušajā gadā, ka šāds solis būs un ka diezgan daudzi tūkstoši tonnu papīra, kuras tika sekmīgi ražotas un tirgotas gan Eiropā , gan Skandināvijā, no šī tirgus izpalika. Tas bija solis numur viens. Klāt nāk vēl viens solis, ko pieņēma papīra ražotājs "Stora Enso", kuri bija plānojuši samazināt papīra ražošanas apjomus komercdrukā, kas attiecas uz laikrakstiem un žurnāliem, no šī gada novembra, bet viņi šo procesu paātrināja un šo procesu uzsāka jau jūlijā."

Līdz ar to papīra apjomu ražošana Eiropā strauji samazinājās un ietekmēja arī Latviju, jo lielā mērā esam atkarīgi tieši no Skandināvijas papīra. Pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu, pārējie ražotāji papīra cenas paaugstināja.

Vēl vairāk to sadārdzināja enerģētikas cenu kāpums, kopumā – par 20-30%. Taču papīra trūkumam ir vēl kāds iemesls – līdzšinējā atkarība no Austrumu tirgiem.

SIA "Jelgavas tipogrāfija" valdes priekšsēdētājs Māris Matrevics norādīja: "Es domāju, ka visvairāk tieši šis Ķīnas faktors ir ietekmējis, piegādes no Ķīnas, no Indonēzijas – bija pietiekami daudz papīra, ko veda no turienes. Tagad vest vairs nav izdevīgi. Arī Eiropas grāmatas tika ražotas pietiekami daudz Ķīnā – arī tas tagad vairs nav izdevīgi."