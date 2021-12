Filmēšanas laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi vairākās Rīgas centra ielās

No šodienas plkst.20 līdz 14.decembra plkst.7 tiks liegts apstāties un stāvēt Lāčplēša ielā, posmā no Avotu ielas līdz Aleksandra Čaka ielai.

Savukārt no 13.decembra plkst.18 līdz 14.decembra plkst.23.59 tiks liegts apstāties un stāvēt Reimersa ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz Kalpaka bulvārim.

Tāpat no 13.decembra plkst.18 līdz 14.decembra plkst.23.59 tiks liegts apstāties un stāvēt Raiņa bulvārī pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 4, kā arī no 13.decembra plkst.18 līdz 14.decembra plkst.23.59 - Kalpaka bulvārī, posmā no Brīvības ielas līdz Reimersa ielai.