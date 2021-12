Latvijā apstiprināts pirmais gripas gadījums šosezon

Raksturojot situāciju kopumā, SPKC norāda, ka tāpat kā vairākās citās Eiropas reģiona valstīs arī Latvijā laika periodā no 4.oktobra līdz 5.decembrim ievērojama gripas aktivitāte netika novērota, kas atbilst bāzes jeb starpsezonu līmenim.

Aizvadītajā nedēļā ievērojami sarucis reģistrēto akūto augšējo elpceļu infekciju gadījumu skaits. Šis rādītājs samazinājies no 1754 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju nedēļā no 22. līdz 28.novembrim līdz 1270,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju pagājušajā nedēļā. Taču kopumā laika periodā no 4.oktobra līdz 5.decembrim pacientu vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūto augšējo elpceļu infekciju gadījumos, salīdzinot ar iepriekšējās sezonas un pēdējo piecu sezonu vidējiem rādītājiem, bijusi ievērojami augstāka. SPKC ziņo, ka visaugstākā intensitāte novērota tieši bērnu vecumā līdz 14 gadiem vidū, Liepājā, Gulbenē un Daugavpilī.