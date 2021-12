Londonā gandrīz trešdaļā konstatēto Covid-19 gadījumu atklāts omikron paveids

Apvienotajā Karalistē tiek sperti piesardzības soļi, arvien augot koronavīrusa izplatībai. Piemēram, Anglijā kopš piektdienas atkal obligātas ir sejas maskas vairumā publisko iekštelpu, piemēram, kino un teātros, bet ne tādās vietās, kur tās nav praktiskas - kā bāros un trenažieru zālēs. No pirmdienas iedzīvotāji aicināti pēc iespējas strādāt no mājām, bet no trešdienas Covid-19 sertifikāts būs nepieciešams, lai iekļūtu naktsklubos vai masu pasākumos. Savukārt Skotijā sagaida, ka tas būs tikai dažu dienu jautājums, kad tur omikron kļūs par dominējošo paveidu, aizstājot delta variantu.