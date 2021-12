Kāda jauna dāma nosapņojusi kutelīgu sapni, pēc kura viņai radies interesants jautājums:

Mēs abi novilkām apenītes un paklājām apakšā zem mums manu krūšturi, lai nebūtu tik auksti. Viņš teica, lai sagriežos pa 190 grādiem, bet es neesmu tik atlētiska. Viņa sardele bija palikusi tik liela, ka manām brillēm pārplīsa stikliņš no šoka. Tad viņš sāka to trako bakstīšanas procesu. Es domāju, ka tas nekad nebeigsies. Vai tas ir normāls sapnis? Vai mani sagaida grūtniecība?"

Kāds izmisis jaunietis vēlējies uzzināt, kā iekarot meitenes sirdi:

Ne tikai mīlas, bet arī fiziskas sāpes mocīja kādu "Sīrupa" lasītāju:

"Man jau divus mēnešus ir pastāvīgs draugs - foršs džekiņš no mūsu skolas. Mēs iepazināmies draudzenes dzimenē. Man viņš tiešām patīk, un visas meitenes mani apskauž. Viss ir labi, tikai viens bet... Mēs parasti esam kopā visādos tusos pie viņa draugiem. Tad mēs maz runājam un daudz skūpstāmies. Taču man tas patīk. Nepatīk tikai viena lietiņa - viņš uzsūc zilumus uz kakla. Man tas ir jāslēpjas no vecākiem, jānēsā džemperi ar augstu apkakli. Tas izskatās piedauzīgi, un man ir kauns. Kā lai es to pasaku viņam, lai man nebūtu kauns un viņš nepārprastu?

Lasītāja ar segvārdu "D" izmisīgi vēlējās uzzināt, vai var palikt stāvoklī, ja nenotiek TAS?

"Sīrupa" lasītāja satraucās, ka drīz vien iegūs "neglītākās meitenes" titulu:

Pārpasaulīgas problēmas pārņēmušas Donnu - viņa mīl Donu:

Īsi un konkrēti - visi ienīst "Sīrupa" lasītājas žurkas:

Ar 14 gadus veco "Sīrupa" lasītāju visi draudzējas tikai naudas dēļ:

Pagājušonedēļ, piemēram, mani klasesbiedri tusēja pie vienas meitenes - skatījās visu sestdienu filmas. Bet no manis to slēpa. Bez naudas nevienam neesmu vajadzīga. It kā jau neesmu nesmuka - man ir foršas drēbes, labs telefons... Kad visi taisās kaut kur tusēt, man prasa - tev nauda ir? Ja saku, ka nav, viņi izliekas, ka viss atcelts, bet tā nav. Vai naudīgos vienmēr izmanto? Kā to mainīt?"