Bijušais F-1 boss asi izteicies par Hamiltona un "Mercedes" rīcību pēc zaudētās cīņas par titulu

Aizvadītajā nedēļas nogalē F-1 sezonas pēdējā aplī čempiona titulu Luisam Hamiltonam no rokām izrāva Makss Verstapens. Uzreiz pēc sacīkstes "Mercedes" vienība ar vairākiem protestiem vērsās pie tiesnešiem, lai tituls nīderlandiešu pilotam tomēr tiktu atņemts.

"Ja padomājam par notikušo nedaudz rūpīgāk, pirmajā aplī Hamiltons izbrauca no trases, atgriezās tajā, kamēr Verstapens neko neizdarīja nepareizi. Luiss par to netika sodīts, līdz ar to viņam nevajadzētu pārlieku daudz sūdzēties," sacīja Eklstouns.