"Rīga" 3x3 basketbolisti beidz dalību Pasaules tūres finālposmā

No diviem soda metieniem, arī pretiniekiem sasniedzot sešu pārkāpumu normu, Lasmanis realizēja abus - 19:20. Uz to Čeburkins atbildēja ar bumbas triecienu grozā no augšas, pabeidzot maču - 21:19 "Gagarin" labā.

Otrā zarā ceturtdaļfinālā tiksies "Ub" no Serbijas (2.) ar "Antwerp" no Beļģijas (4.) un "Liman" no Serbijas (3.) ar "Lausanne" no Šveices (9.).