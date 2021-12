Pavļuts: Nezinu, vai varēsim pieņemt atvieglojumus. Janvārī ar koronavīrusu inficēto skaits diennaktī var sasniegt 3000

"Daudzi pamatoti gaida atvieglojumus no 11. janvāra, kādus solījām, izejot no mājsēdes novembrī. Nezinu, vai varēsim,"

"Aicinu Ziemassvētku laiku pavadīt tikai vistuvāko lokā. Īpaši piesardzīgus lūdzu būt tos, kas iecerējuši viesoties pie tuviniekiem Latvijā no valstīm ar augstu omikrona izplatību," mudina politiķis, "vakcinējamies un balstvakcinējamies!"

Nevakcinētajiem, lai sargātu viņus no inficēšanās, smagas saslimšanas un nāves, lai sargātu slimnīcas no pārslodzes un sabiedrību no jaunas mājsēdes, bija paredzēts saglabāt pašreizējos drošības pasākumus, un būtu pieejami tikai pamata pakalpojumi.