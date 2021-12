Pārdaugavas augstceltnē "Z-Towers" sāks dzīvokļu tirdzniecību

Pašlaik pārdošanā tiek piedāvāti studio tipa, vienas guļamistabas un divu guļamistabu dzīvokļi ar kopējo platību no 36,4 kvadrātmetriem līdz pat 105,4 kvadrātmetriem. Katra dzīvokļa griestu augstums ir vismaz trīs metri, logiem sniedzoties pilnā to augstumā, tādējādi radot vēl lielāku plašuma sajūtu. Ēkas 19.stāvs ir pirmais, no kura paveras skats uz jūru.