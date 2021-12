Daudzbērnu ģimenes saņēmušas ziņu par elektroenerģijas atlaides nepiemērošanu. BVKB konstatējis sistēmas kļūdu

Informācija par aizsargātajiem lietotājiem šobrīd tiek iegūta no citām valsts informācijas sistēmām, kas automātiski identificē atbalsta saņēmējus, aprēķina atbalsta apjomu un nodod datus elektroenerģijas tirgotājiem. Aizsargātā lietotāja pakalpojumu līdz 1. septembrim nodrošināja tikai viens elektroenerģijas tirgotājs. Turpretī šobrīd atbalstu aizsargātajiem lietotājiem nodrošina jau divi uzņēmumi - AS "Latvenergo" un SIA "Tet", un arī citi tirgotāji tiek aicināti to darīt. Tirgus ir kļuvis atvērts ikvienam elektroenerģijas tirgotājam, līdz ar to neierobežojot lietotāju izvēli vai konkurenci.