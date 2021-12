Raidījums: Onkoloģijas paciente uzvar tiesā par mūsdienīgu zāļu apmaksu no valsts budžeta

Pēc Līgas stāstītā, Latvija apmaksā ļoti lētu ķīmijterapiju. Jauniem cilvēkiem to neiesaka, jo tad nevar būt bērnu. Līgai ir 28 gadi. Mūsdienīgs medikaments esot "Besremi". Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas mūsu valsts kompensējamo zāļu sarakstā tas nav atrodams, un mēnesī tas izmaksā vidēji 3000 eiro.

Viņa pastāstīja, ka pacienti mēdz zāles iegūt nelegāli. Tās vedot gan no Krievijas, gan no Ukrainas. "Mums tās zāles kaut kāda pensionāre nopērk aptiekā, tad mēs [dabūjam) caur kaut kādiem tālbraucējiem. Tad mums ir kāds cilvēks, kas ved ar lidmašīnu. Lielumu ved no Krievijas. Krievijā to vienu poti mēs nopērkam pa 50 eiro, un reāli man tā pote tagad der gandrīz uz mēnesi. Bet Latvijā tā pati pote – 250 eiro," klāstīja paciente.