"Visi šie "sarkanie" veikali kļūs dubultbīstami..." Cipule un ministrija kritizē vairāku Latvijas lielveikalu rīcību

Vaicāta, kā tiek nodrošināta telpu dezinfekcija, pārejot no nedrošā režīma uz drošo, veikala vadītāja atbildējusi, ka pie ieejas ir ierīce roku dezinfekcijai.

Veikalu pārorientēšanu no viena režīma uz citu kritizējis epidemiologs Uga Dumpis.

Arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) veikalu pāreju no zaļā uz sarkano režīmu uz telpu sašaurināšanas rēķina neatbalsta un piekrīt, ka pielietotais risinājums ir tuvredzīgs, jo apdraud arī veikalu darbinieku veselību.

Veikalu "Maxima" pārstāve Liene Dupate-Ugule "ReTV" paudusi, ka pārdevēji šajā tīklā esot vakcinēti pret Covid-19 , par to neesot bažu, bet veikalu darbības pārorientēšana esot saistīta ar vēlmi būt tuvāk pircējiem, kuriem konkrētie tirdzniecības centri ir visērtāk sasniedzami.

Savukārt veikala "Rimi" pārstāve, lūgta komentēt režīma maiņu vienā no veikaliem, atbildējusi, ka šajā gadījumā tirdzniecības centra "Minska" veikala režīms tika mainīts pēc tirdzniecības centra vadības iniciatīvas, lai saskaņā ar noteikumiem norobežotu "Rimi" tirdzniecības platību no pārējiem nomniekiem, kas nozīmēja atvērt atsevišķu ieeju "Rimi" pircējiem, līdz ar to arī iespēju "Rimi" veikalam darboties sarkanajā režīmā.