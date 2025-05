Trīs gados sarucis NMPD izsaukumu skaits uz pašnāvībām un to mēģinājumiem nepilngadīgo vidū

Vienlaikus deviņu gadu perioda dati uzrāda, ka 81,71% gadījumu pašnāvības veikuši vīrieši - laikā no 2015. līdz 2023.gadam no pašnāvības miruši 2234 vīrieši. Savukārt tādā pašā laika posmā no pašnāvības mirušas 500 sievietes jeb 18,29% no kopskaita.