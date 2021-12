Izmaiņas ģimenes pabalsta apmērā no nākamā gada nostiprina arī valdības noteikumos

Ģimenes valsts pabalsta reforma paredz, ka no 2022.gada 1.janvāra par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts mēnesī būs 25 eiro, par diviem bērniem - 100 eiro (50 eiro par katru bērnu), par trijiem bērniem - 225 eiro (75 eiro par katru bērnu). Par četriem un vairāk bērniem pabalsts būs 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Vienlaikus no nākamā gada ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu, nevis kā līdz šim - atkarībā no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis.

Šādas izmaiņas jau veiktas Valsts sociālo pabalstu likumā, taču patlaban tās attiecīgi nostiprinātas arī Ministru kabineta noteikumos.

Pēc ministrijas sniegtās informācijas, 2020.gadā ģimenes valsts pabalsts izmaksāts par 344 899 bērnu vidēji mēnesī. Plānotais saņēmēju skaits, kuri saņems ģimenes valsts pabalstu no 2022.gada 1.janvāra būs 225 525.

Kā vēstīts, ģimenes valsts pabalstu jaunajā apmērā no nākamā gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās un izmaksās automātiski, līdz ar to pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara.

Aģentūrā skaidro, ka ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena līdz 20 gadiem ģimenes valsts pabalstu saņem. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu vairs nepiešķirs.

Situācijā, ja laulātie audzina bērnus no iepriekšējām attiecībām, no nākamā gada 1.janvāra būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem.

Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam, kurš nav bērna bioloģiskais vecāks. Savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Lai pabalstu pēc jaunajiem nosacījumiem jau no 2021.gada 1.janvāra viens no laulātajiem, kuri kopā audzina bērnus no katra iepriekšējām attiecībām un šobrīd katrs par saviem bērniem saņem pabalstu, varētu saņemt par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, iesniegumi VSAA jāiesniedz līdz 2021.gada 15.decembrim.

Iesniegumu par labprātīgu atteikšanos no turpmākās ģimenes valsts pabalsta saņemšanas un piekrišanu, ka to saņems otrs laulātais, var iesniegt elektroniski oficiālajā e-adresē, elektroniski e-pastā "pasts@vsaa.gov.lv" (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) vai arī nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Pēc tam, kad laulātais atteicies, otrs laulātais iesniegumu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu var iesniegt portālā "Latvija.lv", izmantojot e-pakalpojumu "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" un izvēloties iesniegumu "Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai".