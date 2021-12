Vai Rīga leģendu par pirmo Ziemassvētku egli atdos igauņiem? Skaidro speciālisti

Portāla "BalticTravelnews.com" direktors Aivars Mackevičs stāstīja, ka kampaņā tikuši investēti lieli līdzekļi. Tā gan bijusi vērsta vairāk uz ārvalstīm, taču arī vietējiem iedzīvotājiem bija interesanti izstaigāt "Egles ceļu". "Protams, ka pandēmijas laiks šo akciju ir nedaudz izjaucis," teica Mackevičs.

Tomēr producents Juris Millers ir nobažījies par nesen domes sēdē dzirdēto, jo tā vien šķitis, ka ne jau pandēmija iejaukusies urbānajā leģendā par pirmo Rīgā izpušķoto Ziemassvētku eglīti.

"Piedaloties Rīgas domes Kultūras komitejas sēdēs, mani pārsteidza, ka Rīga ar tik ļoti vieglu roku ir gatava atteikties no vienas no nedaudzajām pilsētas urbānajām leģendām – par to, ka pirmā Ziemassvētku eglīte ir rotāta tieši Rīgā, nevis kādā citā pilsētā, piemēram, Tallinā, kura arī savu vēsturisko saikni ar pirmo rotāto Ziemassvētku egli ir mēģinājusi izcelt.

Cik es sapratu, tad notika starp domes institūcijām sarakste par šo tēmu un ka "Live Riga" ir atbildējusi, ka viņai vairs nav aktuāla šī leģenda; domās kaut ko citu, un, ja igauņi grib, lai viņi ņem!" pauda Millers.

Vai tiešām šo leģendu, ar kuru tik ļoti lepojāmies, tagad vieglu roku atdosim kādam citam?

"Live Riga" Tūrisma pārvaldes vadītāja Ieva Lasmane skaidroja, ka abi stāsti – gan latviešu, gan igauņu – pastāv paralēli, jo arī igauņi stāstot, ka viņiem ir pirmā eglīte.

"To stāstu mēs turpināsim uzturēt, protams, ka tas vairs nebūs kampaņas galvenais fokuss, jo atkārtot pirms desmit gadiem jau vienreiz bijušu kampaņu nebūtu pareizi. Mēs vairāk cenšamies koncentrēties uz to, kas Rīgā notiek šobrīd un kas šeit ir pieejams šobrīd," norādīja Lasmane.

Ar ko gan ziemas periodā vēl varētu pievilināt tūristus Rīgā? Ņemot vērā pasaules tūrisma pieredzi, katra leģenda ir tūrisma stūrakmens.

Biznesa augstskolas "Turība" Tūrisma pētniecības centra vadītājs Ēriks Lingebērziņš apstiprināja, ka stāsti ir viens no paņēmieniem, kā tūrisma piedāvājums tiek veidots. Piemēram, leģendu par Lohnesa ezeru un Nesiju Skotijā un troļļu tēmu Norvēģijā izmanto dažādu tūrisma produktu piedāvājumā.

It kā jau varam apstrīdēt pirmās izpušķotās egles vēsturisko faktu, bet no otras puses – kurš gan Norvēģijā ir redzējis dzīvu trolli vai Lohnesa ezerā – briesmoni Nesiju? Un galu galā – kāpēc Ziemassvētku vecītis jau gadu desmitiem sagaida savus ciemiņus Lapzemē, un Somija pat nedomā no šīs leģendas atteikties?

"Mums ir jāmeklē un jāpiedāvā kaut kas unikāls, ko mēs varētu likt uz Rīgas tūrisma vizītkartes.

Patiesībā šis Ziemassvētku egles stāsts, kad tika izcelts gaismā, viņš diezgan, manuprāt, labi rezonēja," teica Lingebērziņš.

It kā jau leģenda par pirmo Ziemassvētku egli vistālākajā kaktā nolikta netiek, tikai šogad tā galīgi piemirsta, un arī vienotas vīzijas un koncepta Rīgai diemžēl vēl nav.

"To ideju noteikti var paturēt un apaudzēt, bet, protams, lai tā ideja būtu dzīvotspējīga, ir jābūt kaut kādam piesaistes punktam. Ja veidojas šī piesaiste starp leģendu un to, kas šobrīd notiek, protams, ka to varēs izmantot," pauda Lasmane.