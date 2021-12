Antigēnu paštestu piegādātajam aprēķinātais līgumsods pārsniedz 300 tūkstošus eiro

Atbilstoši vispārīgās vienošanās noteikumiem uzņēmumam "Brief" no līguma kopējās summas 4 160 000 eiro tika aprēķināts līgumsods 330 182 eiro apmērā. Rezultātā viena testa izmaksas valstij veidos 0,96 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) iepriekš noteiktā 1,04 eiro bez PVN vietā. Līgumsods tiks ieturēts no izmaksājamās summas, un uzņēmumam tiks izmaksāta samaksa 3 829 817 eiro apmērā bez PVN par 4 000 000 testu piegādi.