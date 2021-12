Latvijā līdz 27. decembrim konstatēti 211 omikrona gadījumi

75% no 211 saslimušajiem ir vakcinēti. Vaicāta par vakcinēto pārsvaru šajā grupā, Arāja skaidroja, ka, piemēram, lidostā testētie pasažieri ir vidēji vecumā no 35 līdz 40 gadiem, sociāli un ekonomiski aktīvi un lielākoties vakcinējušies. Tāpat esot jāņem vērā, ka nesen ieviestā obligātā testēšana tiek veikta no valstīm ar paaugstinātu omikrona gadījumu izplatību un daļā no kurām ir augsts vakcinēto līmenis sabiedrībā, norādīja SPKC pārstāve.

Kā ziņots, atbilstoši vēl iepriekšējiem, 26.decembra datiem, no 101 ievestā omikrona gadījuma visvairāk jeb 26 gadījumi bija ievesti no Lielbritānijas, 12 - no Dānijas, 11 - no ASV. Pa astoņiem gadījumiem bija ievesti no Apvienotajiem Arābu emirātiem un Spānijas, seši gadījumi ievesti no Francijas un pieci - no Zviedrijas. Tāpat bija fiksēti ievesti omikrona gadījumi no Itālijas, Igaunijas, Īrijas, Kenijas, Maltas, Nigērijas, Norvēģijas, Portugāles, Somijas un Vācijas.