Klāt gada nogale, kurā daudzi no mums izvērtē savu dzīvi un izvirza mērķus nākamajam gadam. Neatkarīgi no tā, vai tā ir apņemšanās dzīvot veselīgāku dzīvi, vairāk sportot vai atteikties no gaļas, šī sajūta pēc Ziemassvētku pārmērībām mudina mūs sākt jauno gadu ar vislabākajiem nodomiem, cerībā sagaidīt "labāku dzīvi".