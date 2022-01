Pieaug "Latvijas gāzes" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām

AS "Latvijas gāze" dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no sestdienas, 1. janvāra, atkarībā no patēriņa apmēra pieaug robežās no 54,2% līdz 93%, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Kopš 2021. gada aprīļa ir novērojams straujš dabasgāzes cenu kāpums.