Babkina gūst 20 punktus uzvarā Turcijas čempionāta spēlē

Babkina spēlēja 38 minūtes un 20 sekundes, grozā raidot trīs no pieciem divpunktu metieniem, četrus no desmit "trejačiem" un divus no pieciem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, sešreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva trīs kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus un sakrāja efektivitātes koeficientu 23.