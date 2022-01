Mūžībā devies latviešu mākslinieks Jānis Spalviņš

1974. gadā Jānis Spalviņš absolvēja Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Rūpnieciskās mākslas nodaļu (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozare). Pasniedzēji nodaļā bija tēlnieki, kas vēlējās veidot no akadēmisma atšķirīgu un laikmetam atbilstošu formveidi - Tālivaldis Gaumigs (1930-2016), Arvīds Drīzulis (1934-2019).

J.Spalviņš bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1975.gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs Jānis Spalviņš bija no 1978.gada, un rekomendācijas biedra statusa iegūšanai izsniedza arhitekts, dizainers Jānis Pipurs (1939-2013), gleznotāji Kurts Fridrihsons, Ojārs Ābols (1922-1983). No 1992. līdz 1994. gadam Jānis Spalviņš bija Latvijas Mākslinieku savienības valdes loceklis, pildīja viceprezidenta pienākumus. Rosināja pārmaiņas organizācijas darbā, bija klāt svarīgā valdes balsojumā 1992 .gada 23. martā par MF likvidāciju un tā īpašumu, arī mākslas darbu kolekcijas pārņemšanu. Jāņa Spalviņa radošā darbnīca atradās "Mākslinieku nama" 4. un vēlāk 2. stāvā.