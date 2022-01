Pansionātā Limbažu pusē ar Covid-19 omikrona paveidu saslimuši visi iemītnieki

Viņa stāstīja, ka 14 no klientiem ir vakcinēti pret Covid-19 , savukārt divi ir kategoriski atteikušies no vakcinācijas.

Elste atzina, ka Ziemassvētkos viens no klientiem bez atļaujas visu diennakti bija devies svinēt svētkus ārpus pansionāta. Viņam vienam no pirmajiem bija pozitīvs Covid-19 tests. Savukārt gada nogalē Covid-19 omikrona paveids tika atklāts arī vienai no aprūpētājām.