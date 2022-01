Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš dažādu veselības likstu dēļ izlaidīs "King of the Court" finālposmu

Tikmēr Šmēdiņam dalību "King of the Court" sacensību finālposmā liedzis vēdera vīruss, savā "Twitter" kontā vēsta viņa pārinieks Aleksandrs Samoilovs.

"Šonedēļ bija plānots uzsākt sacensību sezonu ar "King of the Court" sacensību finālposmu. Diemžēl Šmēdiņš ir atteicies no dalības turnīrā, jo trīs dienas cīnās ar vēdera vīrusu un šodien devās uz slimnīcu," ziņo Samoilovs.

"King of the Court" sacensību finālposmā, kas no 5. līdz 8.janvārim norisinās Dohā, Samoilovs spēlēs kopā ar Moricu Pristaucu no Austrijas.