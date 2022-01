Aleksandrs Samoilovs ar pārinieku izstājas no "King of the Court" turnīra

Pirmajā kārtā Samoilovs/Pristaucs guva vien divus punktus, kamēr pirmās kārtas uzvarētāji Bello brāļi no Lielbritānijas sakrāja deviņus punktus, un ieņēma pēdējo vietu, nekvalificējoties otrajai kārtai.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.