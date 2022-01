Entonijs Džošua atklāj galveno iemeslu, kāpēc piedzīvoja zaudējumu pret Oleksandru Usiku

"Usiks no krūzeriem uznāca uz augstāku svara kategoriju. Viņš ir lielisks bokseris, 12 raundu bokseris. Un es ar viņu gribēju noboksēt 12 raundus. Allaž ir pastāvējis uzskats, ka es neprotu boksēt un esmu šis "lielais, stīvais kultūrists"," sacīja Džošua.

Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu. Savukārt Usikam aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu.