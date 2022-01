Lielākajā daļā Latvijas teritorijas apledojums apgrūtina braukšanu pa autoceļiem

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Virešiem, kā arī Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā, Rīgas apvedceļš (A4) posmā no Baltezera līdz Saulkalnei, Daugavpils šoseja (A6) posmā no Saulkalnes līdz Paterniekiem un Jelgavas šoseja (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei.