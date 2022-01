"Harija Potera" autori Dž. K. Roulingu apsūdz antisemītismā

Rakstniece, kura iepriekš jau negatīvā veidā nonāca mediju uzmanības centrā ar saviem komentāriem saistībā ar transsievietēm, šobrīd no jauna kritusi nežēlastībā saistībā ar to, ka viņas slavenajās grāmatās par burvi Hariju Poteru parādās antisemītisms .

Savā podkāstā "The Problem with Jon Stewart" komiķis izteica novērojumus filmas skatīšanās laikā: "Tur ir redzami Ciānas gudro protokoli; es vēlos parādīt karikatūru, un cilvēki uzreiz, to ieraugot, saka: "Tas ir no Harija Potera.""