Svētdien apledojušie ceļi visā Latvijā apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šesejas (A1) posmā no Tūjas pagrieziena līdz Ainažiem, uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Nīcgalei un uz Kokneses šosejas (P80), uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Rēzeknei, uz autoceļa Grebņeva-Medumi (A13) posmā no Grebņevas līdz Rušenicai, uz Rēzeknes apvedceļa (A15), uz Jelgavas šosejas (A8), uz Liepājas šosejas (A9) , uz Ventspils šoseja (A10), uz autoceļa Saldus-Kuldīga-Ventspils (108), uz autoceļa Grobiņa-Kuldīga-Talsi (P112 un P120), uz Klaipēdas šosejas (A11).