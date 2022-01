Aptauja: 55% Latvijas iedzīvotāju sevi pakļauj alkohola atkarības riskam

Salīdzinot ar pagājušo gadu, par trīs procentpunktiem ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri ikdienā mēdz pārsniegt pieļaujamās alkohola normas. Vienlaikus par vienu procentpunktu pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri paši atzīst, ka regulāri tiek lietots pārmērīgs alkohola daudzums.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, alkohola atkarības pieaugums vērojams vīriešu vidū - šogad to atzinuši 13% aptaujāto vīriešu (pērn 9%), kamēr sieviešu vidū uz pārmērīgu alkohola lietošanu ikdienā norādījuši vien 2% aptaujāto sieviešu.

Negatīva tendence - pārmērīga alkohola lietošanas pieaugums - iezīmējas arī jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem vidū, proti, ja pērn to norādīja 2% jauniešu, tad šogad to atzinuši jau 4% respondentu šajā vecuma grupā.