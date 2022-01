"Pārtikas grozs ir tik minimāls!" Latvijā daudzi ir pakļauti nabadzības riskam

Taču cita aina paveras, kad no tā atlasa izdevumus, no kuriem nevar atteikties un tie ir komunālie maksājumi un uzturs. Uz katriem 100 eiro par gāzi gadu vēlāk jau bija 139 eiro, siltumenerģijai - 126 eiro, elektrībai 124 eiro.

Lielāks atspaids gan būs neapliekamā minimuma palielināšana pensijām – 500 eiro no jūlija, kas daļai pensionāru papildus dos līdz 34 eiro uz rokas. Taču trešdaļai pensionāru tas nemainīs neko, jo pensija gluži vienkārši nav lielāka par līdzšinējo neapliekamo minimumu - 330 eiro, un vēl daļai ieguvums būs vien pāris eiro.

To, ka vajadzība pēc sociālās palīdzības augs, prognozē arī pašvaldībās. Līdz maijam visā Latvijā, piemēram, mājokļa pabalstiem ierēķināts ap 33 miljoniem eiro.

Pašvaldības vienas pašas to nevarot atļauties un valsts apņēmusies šos piecus mēnešus pusi jeb 16 miljonus no mājokļu pabalsta līdzfinansēt. Nauda tam atvēlēta no finansējuma kovida seku likvidēšanai, jo pamatbudžetā šādu līdzekļu nav.