PVO prognozē, ka vairāk nekā 50% eiropiešu saslims ar omikrona paveidu

PVO reģionālais direktors Hanss Klūge preses konferencē brīdināja, ka omikrona variants nozīmē "jaunu paisuma vilni no rietumiem uz austrumiem, kas veļas pāri" Eiropas reģionam.

PVO Eiropas reģionā ietilpst 53 valstis un teritorijas, tostarp vairākas Vidusāzijas valstis, un Kluge norādīja, ka 50 no šīm valstīm apstiprināti omikrona gadījumi.

Saskaņā ar PVO datiem 26 no šīm valstīm katru nedēļu ar Covid-19 saslimst vairāk nekā 1% iedzīvotāju, un reģionā šī gada pirmajā nedēļā reģistrēti vairāk nekā septiņi miljoni jaunu Covid-19 gadījumu.

Kluge norādīja, ka omikrona paveids izrādījies daudz lipīgāks un ar to var saslimt arī cilvēki, kas vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši. Taču viņš uzsvēra, ka apstiprinātās Covid-19 vakcīnas turpina nodrošināt labu aizsardzību pret smagu saslimšanu un nāvi, tostarp no omikrona paveida.