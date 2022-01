Itālijas policija izmeklē vairākus seksuālus uzbrukumus Vecgada vakarā Milānā un Turīnā

Policija paziņoja, ka 15 personas vecumā no 15 līdz 21 gadam tiek turētas aizdomās par seksuāliem uzbrukumiem, laupīšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu Milānā.

Vienā no incidentiem cietusi kāda 19 gadus vecai sieviete, kura bija devusies sagaidīt Jauno gadu kopā ar draugu. Viņas draugam izdevās aizbēgt, bet sievieti ielenca bars jauniešu, kas viņai uzbruka.

Seksuālu uzbrukumu piedzīvoja arī divas vācu studentes. Viena no viņām pastāstīja, ka policija nav daudz palīdzējusi un ka policisti nav viņas sapratuši, kad tās centušās angļu valodā paskaidrot, kas noticis.

2016.gada 1.janvārī Ķelnē netālu no katedrāles notika daudzi seksuāli uzbrukumi, izvarošanas un laupīšanas, aizdomās par ko tika turēti aptuveni 1000 cilvēki, daudzi no kuriem bija no Ziemeļāfrikas. Arī toreiz policijai tika pārmesta neadekvāta reakcija un nereaģēšana uz uzbrukumiem, bet masu mēdijiem centieni notikušo noklusēt.