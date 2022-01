Taksometru pakalpojumu cenu kāpums pandēmijas ietekmē citās valstīs

Maskavā no 15. jūlija vakcinācija pret Covid-19 taksometru vadītājiem tika noteikta kā obligāta. Līdz 15. augustam visiem takšus vadīt gribošajiem bija jābūt vakcinācijas kursu pabeigušiem. Pērnā gada oktobrī krievu mediji ziņoja par pirmajiem sodiem "Citymobil" taksometru kompānijai par to, ka vienam no viņu kompānijas šoferiem nav sadarbspējīgs sertifikāts. Sods bija 50 000 rubļu (579,89 eiro) apmērā, un vadītājs tika atbrīvots no darba pienākumiem.