VID informē: Līdz 17.janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz pirmdienai, 17.janvārim, ir jādeklarē ienākumi no kapitāla pieauguma tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem nevienā no 2021.gada ceturkšņiem nepārsniedza 1000 eiro, kā arī tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem 2021.gada ceturtajā ceturksnī ir pārsnieguši 1000 eiro.

Ienākumiem no kapitāla pieauguma tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā.

Deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma VID aicina iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Nodokļu maksātāju ērtībai EDS ir izveidots palīgrīks - "Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapas aizpildīšanai". Soli pa solim, atbildot uz jautājumiem un ievadot datus, tas palīdz izprast kāda informācija nepieciešama aizpildot deklarāciju. Tā kā tas ir palīgrīks, tikai tur ievadītā un saglabātā informācija nav uzskatāma par iesniegtu VID un tai nav juridiski saistoša rakstura.

Pati deklarācijas veidlapa ir pieejama arī papīra formātā VID tīmekļvietnes sadaļā "Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Veidlapas un iesniegumi/Fiziskām personām" un to var aizpildīt un atsūtīt arī pa pastu uz adresi "Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978".

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā. Vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā līdz tā mēneša 23.datumam, kurā iesniegta likumā noteiktā deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Tādējādi par kapitāla pieaugumu 2021.gada ceturtajā ceturksnī vai arī visa 2022.gada laikā aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā līdz 2022.gada 23.janvārim.

Kapitāla aktīvi ir akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti, ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, parāda instrumenti - parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti - un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos, nekustamais īpašums, ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības, uzņēmums Komerclikuma izpratnē, intelektuālā īpašuma objekti, ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli un darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā, kā arī virtuālā valūta.

Nekustamā īpašuma atsavināšana, tostarp pārdošana ir viens no gadījumiem, kad fiziskai personai var būt jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā no saņemtā ienākuma. Tādēļ pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma VID aicina konsultēties dienestā un uzzināt, vai konkrētajā situācijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā, kā tas aprēķināms un kāds ir tā samaksas termiņš.

VID pārstāvji vērš uzmanību, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus (pēc kārtas) šajā periodā ir deklarētā dzīvesvieta, īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums, ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Piemēram, ja fiziskā persona vienīgo nekustamo īpašumu, kas nav bijis tās īpašumā vairāk nekā 60 mēnešus, pārdod 2022.gada 11.janvārī un 12 mēnešu laikā no nekustamā īpašuma pārdošanas dienas ienākums no jauna netiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā, tiek uzskatīts, ka 2023.gada 11.janvārī fiziskā persona ir guvusi ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas un tai 2023.gadā būs jāiesniedz VID deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma un jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.