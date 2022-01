"CNN Films" un "HBO Max" uzņēmuši dokumentālu filmu par Navaļniju

Filmas producenti ir kanādiešu aktrise un kinematogrāfiste Odesa Reja no "Raefilm Studios", amerikāņu producentes Daiena Beikere un Melānija Millere no studijas "Fishbowl Films", un amerikāņu producents Šeins Boriss no studijas "Cottage M". Izpildproducenti ir Eimija Entelisa un Kortnija Sekstone no "CNN Films", kā arī Marija Pevčiha.