PTAC konstatējis uz jauniešiem orientētas smēķēšanas produktu reklāmas

Gertmane skaidro, ka PTAC konstatētie pārkāpumi, galvenokārt, ir saistīti ar elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu reklāmu izvietošanu ārpus Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā atļautajām reklāmas izvietošanas vietām. Būtiskākie mārketinga komunikācijas kanāli, kas tiek izmantoti šo produktu popularizēšanai un reklāmai, ir interneta vide un sociālie tīkli, ņemot vērā to, ka vienreizlietojamo elektronisko cigarešu mērķauditorija pamatā ir jaunieši.