"De facto": Pēc vairāku gadu “eksperimenta” likvidēs Pārresoru koordinācijas centru

Tas tiks pievienots Valsts kancelejai – iestādei, no kuras centru pirms desmit gadiem izdalīja. Tolaik Pārresoru koordinācijas centru pieteica gluži kā superministriju – premjeram pakļautu iestādi, kas stāvēs pāri atsevišķu ministriju interesēm un skatīsies uz valsts attīstību kopumā.

Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” ziņo, ka premjera Krišjāņa Kariņš (JV) šādu ceļu izvēlējies, uzskatot, ka nepieciešams stiprināt PKC funkcijas un to var izdarīt vēl ciešākā sazobē ar Valsts kanceleju, respektīvi – kļūstot par daļu no tās. Līdz ar to tiktu stiprināta arī pati Valsts kanceleja. Savukārt, ja līdz šim PKC virzītos dokumentus un idejas turpmāk virzītu Valsts kanceleja un tās direktors, tiem būtu jau cits svars, uzskata premjera birojā.