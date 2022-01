Madrides "Real" Saūda Arābijā uzvar Spānijas Superkausā

"Real" vadībā izvirzījās 38.minūtē, kad Rodrigu pēc reida no labā flanga piespēlēja uz soda laukuma robežu, no kurienes bumbu vārtos trieca Luka Modričs. Otrajā puslaikā pēc spēles ar roku uz "Athletic" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 52.minūtē realizēja Karims Benzemā.

Trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Eders Militāu nospēlēja ar roku "Real" soda laukumā un "pendele" tika nozīmēta uz otriem vārtiem, turklāt vaininieks tika noraidīts no laukuma. To izpildīja Rauls Garsija, kura sisto bumbu akrobātiski ar kāju atvairīja Tibo Kurtā, glābdams madridiešus no zaudētiem vārtiem.