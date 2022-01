VID ierosina sākt kriminālvajāšanu pret personu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas sabiedriskās ēdināšanas jomā

Valsts ieņēmumu dienesta ( VID ) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2022. gada janvārī Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja divus kriminālprocesu pret vienu personu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kāda persona, būdama saimnieciskās darbības veicējs divos uzņēmumos, kas nodarbojās ar sabiedrisko ēdināšanu, to darbības laikā no 2019. gada jūnija līdz 2019. gada decembrim izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valsts budžetam 56 343 eiro apmērā.