Raidījums: Saimniece kaķa ārstēšanai iztērējusi 20 000 eiro, taču beigās saņem negaidītu pārsteigumu

Šis īpaši dārgais stāsts sākās pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad Lācis jau dzīvoja pie Diānas: "Lācim bija gads. Un bija ļoti, ļoti karsta vasara – vidēji 34 grādi, un līdz ar to Lācim sākās ļoti stingra elsošana. Tā kā sunītim, ja viņam mēle ārā, viņš elso. Nu, un mēs aizbraucām pie daktera Beinarta uz klīniku, un dakteris Beinarts pateica, ka ir vajadzīga kardiologa obligāta konsultācija. Uz to brīdi bija vēl dzīvs profesors Jelgavas Jemeļjanovs – kardiologs. Viņš pieņēma divreiz nedēļā pie daktera Beinerta klīnikā. Un dakteris Jemeļjanovs norīkoja Lācim digoksīna pilienus, sirds pilienus, jo tiešām Lācim kaut kas tur nebija riktīgi ar to sirsniņu."