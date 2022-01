SM norāda, ka kravas elektroauto uzlādes tīkla izveide uzreiz jāplāno atbilstoši ES prasībām 2035. gadā

Pašreiz paredzēts, ka pamattīklu publiski pieejaime uzlādes parki jāizvieto ne vairāk kā 60 kilometru attālumā cits no cita. Līdz 2025. gada 31. decembrim katram uzlādes parkam jābūt ar vismaz 1400 kW kopējo uzlādes jaudu, un tajā jābūt vismaz vienai uzlādes stacijai ar 350 kW individuālo jaudu, bet līdz 2030. gada 31. decembrim katram uzlādes parkam jābūt ar vismaz 3500 kW kopējo uzlādes jaudu un tajā jābūt vismaz divām uzlādes stacijām ar 350 kW individuālo uzlādes jaudu.

Savukārt TEN-T visaptverošo tīklu publiski pieejamie uzlādes parki jāizvieto ne vairāk kā 100 kilometru attālumā cits no cita. Turklāt tiem jāatbilst iepriekš minētajām prasībām attiecīgi no 2030. un 2035. gada. Tāpat paredzēts, ka līdz 2030.gada 31. decembrim katrā drošā stāvvietā jāizvieto vismaz viena kravas transportlīdzekļiem paredzēta uzlādes stacija ar vismaz 100 kW uzlādes jaudu. Tāpat īpašas prasības paredzētas pilsētu jeb urbānajiem mezgliem.

Šimiņa-Neverovska uzsvēra, ka šādi noteikumi par kravas auto uzlādes vietām pilnīgi noteikti būs, bet diskusijas ir par to, kādā attālumā vienam no otra būs jāatrodas uzlādes parkiem un kādai būs jābūt jaudai. "Par to, ka šāda infrastruktūra būs jāveido, diskusiju nav," teica ministrijas pārstāve.