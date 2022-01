Pēdējo dienu vētras parkos Rīgā nolauzušas gandrīz 100 kokus

Uzņēmums uzskata, ka Rīgas mežos un parkos pēdējās vētras radījušas vienus no lielākajiem postījumiem šajā gadsimtā.

Par vienu no būtiskākajiem vēja radītajiem postījumiem uzņēmums uzskata simtgadīgās baltās apses nogāšanu. Vējš koku iegāza pilsētas kanālā šīs nedēļas sākumā. Pašlaik tiekot strādāts, lai lielo apsi izceltu no kanāla un izlemtu, kā to ilgtspējīgi izmantot.