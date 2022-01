Perevoščikovs faktu, ka bērni šobrīd slimo visvairāk no visām vecuma grupām, skaidroja ar to, ka šajās vecuma grupās tiek veikta skrīninga testēšana. Tāpat eksperts uzsvēra, ka omikrona paveids izplatās straujāk nekā līdzšinējie paveidi, ātri inficējot personas slēgtos kolektīvos.

Kopumā 4824 jeb 15% no pagājušajā nedēļā atklātajiem Covid-19 gadījumiem tika atklāti izglītības iestāžu skrīningā, kamēr 26 923, proti, atlikušie 85% - pārējos izmeklējumos. Līdz ar to aizvadītajā nedēļā pieaudzis klašu īpatsvars, kurās atklāj Covid-19. Gada otrajā nedēļā tika ziņots par aptuveni četrām no 100 klasēm, kur konstatēta inficēšanās, bet nedēļu vēlāk Covid-19 atklāts jau aptuveni deviņās klasēs no 100 pārbaudītajām.