Vai ir pamats uztraukumam par pieaugošo valsts parādu?

Likme uz ilgtspēju

Latvijas Bankā savukārt atgādina par kopējo tēriņu līmeni. Saskaņā ar centrālās bankas aprēķiniem, saglabājot budžeta deficītu ilgstoši virs 3% no IKP, jau 2026.gadā valdības parāds varētu sasniegt 60% no IKP un kopējais parāda pieauguma temps būtu salīdzinoši straujš.

Tāpat jāatceras, ka ekonomikas attīstība ir cikliska un jautājums ir nevis par to, vai pienāks jauna krīze, bet gan par to, kad tā pienāks un cik dziļa būs. Savukārt krīzes pārvarēšanai būtisks ir tāds parāda līmenis, kurš bez lielām problēmām ļauj aizņemties krīzes seku pārvarēšanai.

Akadēmiskie pētījumi liecina gan par to, ka valsts parāds virs 90% no IKP ir saistāms ar zemākiem ekonomikas izaugsmes rādītājiem, gan to, ka parāda pieaugums par 10 procentpunktiem samazina ekonomikas izaugsmi par aptuveni 15 procentpunktiem. Praksē to apliecina arī Dienvideiropas valstis, kurās ilgstoši augsts valsts parāds ir pavadonis stagnējošai ekonomikai.