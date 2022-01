"Disney+" šovasar uzsāks darbību 42 valstīs, tostarp Latvijā

"Disney+" nodrošinot ekskluzīvu pieeju oriģinālsaturam, tūkstošiem "Disney", "Pixar", "Marvel", "Star Wars", "National Geographic" sēriju un vispārējai izklaidei no "Star", "Disney+" ir viena no centrālajām straumēšanas platformām daudziem pasaulē iemīļotiem stāstiem.

"Disney+" piedāvā "Disney", "Pixar", "Marvel", "Star Wars" un "National Geographic" filmu un seriālu straumēšanu, tostarp "The Simpsons" un daudzu citu. Atsevišķos starptautiskajos tirgos tas iekļauj arī jauno vispārējās izklaides satura zīmolu "Star". "The Walt Disney" vadošais tiešās straumēšanas pakalpojums "Disney+" ir daļa no "Disney Media & Entertainment Distribution" segmenta.