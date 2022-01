Kura bija populārākā filma pasaulē tajā gadā, kad piedzimi?

1952.gads: "Lieliskākā izrāde uz zemes" (angļu: "The Greatest Show on Earth")

1955.gads: "Lēdija un Klaidonis" (angļu: "Lady and the Tramp")

1956.gads: "Desmit baušļi" (angļu: "The Ten Commandments")

1957.gads: "Tilts pār Kvai upi" (angļu: "The Bridge on the River Kwai")