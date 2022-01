Iespēja nobalsot par jauno dzelzceļa pieturvietu nosaukumiem

Pašlaik sāktajā LDz pasažieru platformu modernizācijas projektā, kas noslēgsies jau 2023.gada beigās, tiks izveidoti četri jauni dzelzceļa pieturas punkti. Divi no tiem atradīsies atjaunojamajā pasažieru līnijā Rīga-Bolderāja, viens jauns pieturas punkts tiks izveidots pasažieru līnijā Rīga-Skulte, bet vēl viens - līnijā Rīga-Valga. Savukārt līnijā Rīga-Jelgava pieturas punkts ar pašreizējo nosaukumu "Atgāzene" tiks pārvietots tuvāk Rīgai.

Lai atrastu piemērotāko nosaukumu katram no šiem pieturas punktiem, ir izpētīta gan šo apkaimju vēsture, gan tuvumā esošās un bijušās sabiedriski nozīmīgās vietas, kā arī apzinātas kultūras, izglītības, medicīnas, ražošanas vai cita veida iestādes. Pieturas punkta nosaukumam ir jābūt gana skanīgam, viegli iegaumējamam un pēc iespējas jāatspoguļo tā atrašanās vieta. Veicot balsojumu, būs iespēja iepazīties ar katra piedāvātā nosaukuma varianta aprakstu un iespējamo tā izcelsmi.

Turpinot dzelzceļa tīkla modernizāciju, līdz 2027.gada beigām pieejamā finansējuma ietvaros tiks modernizētas stacijas un pieturas punkti dzelzceļa līnijās no Rīgas līdz Valgai, no Krustpils līdz Daugavpilij un no Krustpils līdz Rēzeknei.