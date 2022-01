Latvija varētu saņemt 231 miljonu eiro no Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma

Dombrovskis pauda, ka kopumā tuvāko septiņu gadu periodā Latvija no Eiropas Savienības ( ES ) gan tradicionālo fondu finansējuma veidā, gan ar ANM saņems vairāk nekā desmit miljardus eiro. Latvija iepriekš bija starp pirmajām dalībvalstīm, kuru nacionālais ANM plāns tika apstiprināts un jau pagājušā gada septembrī Latvija saņēma 237 miljonus eiro priekšfinansējuma.

Atveseļošanas fonda plānā paredzētie ieguldījumi sešās stratēģiskajās jomās ļaus veikt nozīmīgas reformas, palīdzot valstij atgūties no pandēmijas izraisītās ekonomikas lejupslīdes. 20% no fonda līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% - klimata mērķu sasniegšanā. Nevienlīdzības mazināšanai novirzīti 370 miljoni eiro jeb 20% no fonda līdzekļiem, veselības nozares projektiem - 181,5 miljoni eiro jeb 10%, ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformām - 196 miljoni eiro jeb 11%, bet likuma varas stiprināšanai - 37 miljonus eiro jeb 2%.