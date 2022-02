"Četras stundas no Rīgas līdz Panevēžai!" Šoferi neapmierināti ar Latvijas ceļu uzturēšanu

"Tīrs ledus . No Lietuvas robežas līdz šejienei visi braucām ar 40 kilometriem stundā. Tīrs ledus! Pie mums viss normāli, nokaisīts. Pie mums vari braukt 70-80 kilometrus stundā. Kā iebrauc Latvijā, tā viss. Kolonna līdz Bauskai, tad kolonna no Bauskas līdz Iecavai," norādīja kravas auto vadītājs.

Līdzīgā situācijā šoferis pabijis arī pirms divām nedēļām – toreiz gan pašam izdevies izvairīties no avārijas, taču citiem tā nav paveicies: "Četras stundas braucu no Rīgas līdz Panevēžai. Katastrofa te ir. Šodien piezvanīju tiem, kas ceļus uztur. Man iedeva numuru. Zvanīju, lūdzu, lai palīdz. "Nē, mēs tikai ceļus uzturam. Ārā nevelkam." Izsaucu evakuatoru. 300 eiro. Vajag to rēķinu izrakstīt ceļu uzturētājiem!"